Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya! - Son Dakika

A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, A Milli Takım'ın yabancı bir teknik direktörle başarılı olamayacağını dile getirdi.

"YABANCIYLA BU İŞ OLMAZ"

Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, "Yabancıyla bu iş olmaz kardeşim. Bana söyler misiniz hangi gelişmiş ülkede yabancı antrenör var? Ayıptır ya! Deveye hendek mi atlatıyoruz, bu kadar zor bir iş mi bu ya! Neticede bir oyun var 5'er kuralla oynanan siz de herkesi yenersiniz." dedi.

"ÜSTÜNE GİDİN RAKİBİN TOPA VURUYOR HERKES"

Kondisyon ve tekniğin futboldaki yerini anlatan Vural ayrıca, "Futbolda kazanmak için 4 tane faktör vardır. Bunlardan bir tanesi teknik denilen bir olaydır, o da şudur; Zor oyun koşullarında rakibi geçebilme imkanı, birlikte oynayarak. Türkiye'de bu çok zor uygulanıyor. Üstüne gidin rakibin topa vuruyor herkes. O baskılı oyundan çıkışı beceremiyoruz. İkincisi ise kondisyon. Kondisyon Türkiye'de hiçbir zaman Avrupa'yla yan yana olamayacak. Çünkü bizim üniversitelerimiz bu konuda araştırma yapmıyorlar. Bu tarafın bilimden olan boyutunu üniversite vermesi lazım. Zaten Federasyon üniversiteyi sokmuyor neredeyse oraya." ifadelerini kullandı.