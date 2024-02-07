Yılport Samsunspor, Benito Raman ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Yılport Samsunspor, Benito Raman ile sözleşme imzaladı

Yılport Samsunspor, Benito Raman ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, golcü futbolcu Benito Raman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Belçikalı santrfor, Samsunspor'a gelmekten mutluluk duyduğunu ve taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını ifade etti.

07.02.2024 16:35
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, golcü futbolcu Benito Raman ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce anlaşmaya varılan 29 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Anderlecht'ten transfer edilen Belçikalı santrfor, imza töreninde yaptığı açıklamada, Samsunspor'un büyük bir camia olduğunu öğrendiğini ve Samsun'a geldiği için mutluluk duyduğunu belirterek, taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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