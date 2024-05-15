Yılport Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.

Antrenman, 3 takımlı turnuvayla sona erdi.

Sakatlığı devam eden Lubomir Satka, çalışmada yer almadı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.