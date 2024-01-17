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Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Yılport Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol'un açıklamalarına göre hak ettikleri bir galibiyet aldı. Gisdol, oyuncularının yorgun olduğunu belirterek maçın ilerleyen dakikalarında daha iyi bir oyun sergilediklerini ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Yılport Samsunspor, bir sonraki maçı kendi evinde oynamayı umuyor.

Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Corendon Alanyaspor\'u mağlup etti
17.01.2024 - 20:33,  Güncelleme: 20:35
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u uzatma bölümü sonunda 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, dakikalar geçtikçe daha iyi bir oyun ortaya koydukları maçta hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Gisdol, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelede normalden farklı olarak bazı değişiklikler yaptıklarını belirtti.

Geçen hafta oynadıkları lig maçından dolayı kendini yorgun hisseden oyuncularının olduğunu anlatan Gisdol, "Geçen haftalarda çok forma şansı bulamayan bazı oyuncular için bu tür maçlar büyük şans oluyor. En iyi yapıyı bulmak için maç başlayınca biraz zamana ihtiyacımız oldu. Dakikalar geçtikçe oyunumuzu daha iyi oynamaya başladık ve bu galibiyeti hak ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Umarım bir sonraki maçı kendi evimizde oynarız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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