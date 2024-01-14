Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor\'u 2-0 Yendi

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Suat Güz

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 67 Haluk Mustafa Tan), Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen (Dk. 77 Bola), Tait, Benasser (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Holse, Fofana (Dk. 77 Taylan Antalyalı), Emre Kılınç (Dk. 67 Dimata), Moundilmadji

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Emrah Başsan), Manaj, Camara, Alaaddin Okumuş (Dk. 46 Burak Kapacak), Hakan Arslan (Dk. 90+3 Emre Gökay), Koita, Ziya Erdal (Dk. 86 Eren Kaya), Barrow (Dk. 64 Poungouras), Caner Osmanpaşa

Goller: Dk. 4 Van Drongelen, Dk. 36 Holse (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 60 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 90 Dimata (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Zeki Yavru, Dk. 57 Van Drongelen, Dk. 74 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yendi.

60. dakikada misafir takımdan Koita, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Koita ve Van Drongelen arasındaki itişmenin ardından hakem Burak Şeker, her iki futbolcuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu ekranda tekrar izleyen Şeker, sarı kartı iptal ederek Koita'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

83. dakikada ev sahibi takımın atağında, Dimata'nın pasında topu göğsüyle yumuşatan Moundilmadji'nin sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

88. dakikada Bola'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

89. dakikada Yılport Samsunspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Ceza sahası içindeki Soner Aydoğdu'nun ortasına iyi yükselen Moundilmadji, topa kafayı vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural, uzanarak çizgi üzerinde topu bloke etti.

90+2. dakikada misafir takımın atağında Burak Kapacak'ın ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Hakan Arslan topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk, son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazandı.