Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi. Holse'nin golüyle öne geçen Samsunspor'a, Alim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle Ankaragücü yanıt verdi. İlk yarıda başka gol olmadı.

10.03.2024 17:09  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Suat Güz

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Ntcham, Tait, Zeki Yavru, Holse, Soner Gönül, Satka, Osman Çelik, Muja, Ercan Kara

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Chatzigiovanis, Pedrinho, Bassogog, Saponara, Mujakic, Radakovic, Tolga Ciğerci, Macheda, Yıldırım Mert Çetin, Kitsiou

Goller: Dk. 13 Holse (Yılport Samsunspor), Dk. 14 Alim Öztürk (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 19 Saponara (MKE Ankaragücü), Dk. 31 Tait (Yılport Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

6. dakikada misafir takımın atağında Chatzigiovanis'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk son anda topu çeldi.

11. dakikada ev sahibi takımın atağında Muja'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Osman Çelik'in kötü vuruşunda, top yandan auta gitti.

13. dakikada Samsunspor, 1-0 öne geçti. Zeki Yavru'nun ceza sahası içine pasında Holse'nin sert şutunda defansa çarparak yükseklik kazanan top, kaleci Bahadır Han Güngördü'nün ellerinin üstünden filelere gitti.

14. dakikada Alim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle MKE Ankaragücü 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir takımın kazandığı serbest atışı Tolga Ciğerci kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasında Alim Öztürk'ün kafasına çarpan meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un bakışları arasında ağlarla buluştu.

35. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Zeki Yavru'nun sağdan ortasında altıpas içindeki Ercan Kara'nın kafa vuruşunda, top üst direği sıyırarak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Alim Öztürk, Samsunspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:06 Antalya’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:19 Cumhur İttifakı adayından CHP’li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun
15:59 Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
11:09 Gazze’ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz’e gönderildi Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi
17:02 Bu halini unutun Merih Demiral’ın yeni tarzını görenler tanıyamadı Bu halini unutun! Merih Demiral'ın yeni tarzını görenler tanıyamadı
16:02 Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
15:25 13 yıl önce işlenen cinayetin sırrı çözüldü İşte ölüm getiren şeytani plan 13 yıl önce işlenen cinayetin sırrı çözüldü! İşte ölüm getiren şeytani plan
15:19 İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı
14:51 Mardin’de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı Mardin'de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı
14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
13:47 Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp evin bahçesine girdi Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp evin bahçesine girdi
13:41 Adres sormak için araçtan inen sürücü feci şekilde can verdi Adres sormak için araçtan inen sürücü feci şekilde can verdi
13:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi
12:40 AK Parti Sözcüsü: İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz AK Parti Sözcüsü: İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 17:21:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement