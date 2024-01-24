 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yılport Samsunspor, Mondihome Kayserispor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yılport Samsunspor, Mondihome Kayserispor maçına hazırlanıyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Samsunspor, galibiyet alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Sakat ve cezalı oyuncuların yanı sıra, Rick van Drongelen'in durumu maç saatinde belli olacak.

Yılport Samsunspor, Mondihome Kayserispor maçına hazırlanıyor
24.01.2024 - 09:41,  Güncelleme: 09:44
Abone Ol

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligdeki son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan Samsun ekibi, 22 puanlı 4 takım arasında averajla 16. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Mondihome Kayserispor'u yenerek küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Samsunspor'da Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Nanu, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura ve kart cezalısı Marius Mouandilmadji Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

EMS Yapı Sivasspor müsabakasında sakatlanan Rick van Drongelen durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, 19 Mayıs Stadyumu, Kayserispor, Samsunspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Mondihome Kayserispor maçına hazırlanıyor - Son Dakika


10:51
Demet Evgar'ın Başrolünde Olduğu Bahar Dizisi Sete Çıktı Demet Evgar'ın Başrolünde Olduğu Bahar Dizisi Sete Çıktı
10:43
Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı
10:19
Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15
Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor! Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01
Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı

Son Dakika
10:51 Demet Evgar'ın Başrolünde Olduğu Bahar Dizisi Sete Çıktı
10:43 Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı
10:19 Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15 Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01 Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 11:00:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yılport Samsunspor, Mondihome Kayserispor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement