Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, rondo ve 4 takımlı turnuva çalışması yaptı. Samsun ekibi, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

28.02.2024 17:33  Güncelleme: 17:35
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular pas, rondo ve 4 takımlı turnuva çalışması yaptı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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