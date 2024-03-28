Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.
İdman, koordinasyon ve dar alandaki oyunların ardından 3 takımlı gerçekleştirilen turnuvayla tamamlandı.
Antrenmana ameliyat edilen Lubomir Satka katılmadı.
Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında önemli dereceler elde etti. 55 kilogram Bilal Göktekin birinci, 55 kilogram Muhammed Tuncay ikinci, 52 kilogram Hilal Göktekin ikinci, 70 kilogram Nisanur Süren üçüncü, 52 kilogram Fatmanur Teker beşinci ve 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Elif Çelik ise beşinci oldu. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi. Ayrıca, 6 Kuraş sporcusu İstanbul'da düzenlenecek olan Kuraş Dünya ve Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi.
Niğde Belediyespor yönetimi, BAL 7. Grup'ta aldıkları seyircisiz maç cezasını haksız bulduklarını belirterek protesto etti. Başkan Atilla Tasalı, rakipleri Akşehirspor'a verilen 3 puanın masa başında verildiğini söyledi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Avusturya maçında performansını beğendiği Arda Güler'i arayarak kutladı. Ancelotti'nin genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve performansından dolayı övdüğü belirtildi.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, kurdukları aile ortamıyla Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. Vinicius, takım arkadaşlarıyla olan ilişkisini, taraftarlarla olan bağını ve teknik direktör Okan Buruk'u övgüyle anlattı. Ayrıca, Fenerbahçe ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçını kazanacaklarına inandığını belirtti.
Bakırköy Belediyesi ile mahalle sakinleri arasında Yücespor futbol sahasında yapılmak istenen tesis nedeniyle gerginlik yaşandı. Mahalle sakinleri inşaatı engellemek için kendilerini iş makinesinin önüne attı ve gözaltına alındı.
Niobe Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Şerif Mehmet Kököz ve Yönetimi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e düzenledikleri etkinlikler için araç desteği için teşekkür etti. Kököz, Başkan Çelik'i doğa yürüyüşlerinde görmeyi beklediklerini söyledi.
İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü yüzücüsü Masal Özgü Koyuncu, Sakarya'da düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre ve 100 metre çiftpalet branşında birinci oldu. 14-17 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşen şampiyonada Koyuncu, 100 metre mesafesinde Türkiye rekorunu kırdı ve milli takım barajını geçti.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Balıkesir'i ziyaret ederek sporcu gençlerle bir araya geldi. Edremit Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler, sporcular ve öğrencilerle buluşan Bakan Yardımcısı, gençlerin görüş ve taleplerini dinledi. Bakan Yardımcısı ayrıca İvrindi ilçesinde yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı ve Gökçeyazı futbol sahasında çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
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