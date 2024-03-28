Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından koordinasyon ve dar alandaki oyunlarla antrenmanı tamamladı. Lubomir Satka ise ameliyat olduğu için antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

28.03.2024 15:43
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

İdman, koordinasyon ve dar alandaki oyunların ardından 3 takımlı gerçekleştirilen turnuvayla tamamlandı.

Antrenmana ameliyat edilen Lubomir Satka katılmadı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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