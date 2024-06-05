Yılport Samsunspor, Toulouse'un futbol gelişim direktörünü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yılport Samsunspor, Toulouse'un futbol gelişim direktörünü ziyaret etti

Yılport Samsunspor, Toulouse\'un futbol gelişim direktörünü ziyaret etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol akademisini, Fransız futbol kulübü Toulouse'un futbol gelişim direktörü Remy Loret ziyaret etti. Samsunspor ile Toulouse Kulübü arasında yapılan iş birliği anlaşması kapsamında yapılan ziyarette, stratejik, teknik ve yönetim anlamında bilgi alışverişi yapıldı. Ayrıca, antrenörlerin eğitimleri ve oyuncuların Toulouse Akademi'nde antrenmanlara katılımı konularında kararlar alındı.

05.06.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol akademisini, Fransız futbol kulübü Toulouse'un futbol gelişim direktörü Remy Loret ziyaret etti.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor ile Toulouse Kulübü arasında yapılan iş birliği anlaşması kapsamında Toulouse Futbol Gelişim Direktörü Remy Loret ve Futbol Akademi Koordinatörü Julien Lacour'un Yılport Samsunspor Futbol Akademisi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Samsunspor Futbol Akademesi Koordinatörü Savaş Serdar ve akademi antrenörleriyle yapılan görüşmede, stratejik, teknik ve yönetim anlamında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Toplantıda gelecek sezonun planlaması ve yapılanması hakkında görüşmelerin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kulübümüz bünyesindeki antrenörlerimizin değişim programı adı altında gelişimlerine ve değişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verilmesi, Toulouse Akademisi'ni yaş grup antrenörlerimizin ziyaretleri ile birlikte kulübümüz bünyesinde yer alan değerli ve hedef oyuncuların dönemsel olarak Toulouse Akademi yaş gruplarında antrenmanlara dahil olmaları konuları karara bağlandı. Bununla birlikte özellikle küçük yaş gruplarımızın takım halinde Toulouse Akademi ile ikili turnuva ve müsabaka ve farklı antrenman modellerinin uygulandığı çalışmaların yapılması konularında etkinlik takvimleri oluşturuldu."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Toulouse'un futbol gelişim direktörünü ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:52:57. #1.13#
SON DAKİKA: Yılport Samsunspor, Toulouse'un futbol gelişim direktörünü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement