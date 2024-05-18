Yılport Samsunspor ve Corendon Alanyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor ve Corendon Alanyaspor Berabere Kaldı

Yılport Samsunspor ve Corendon Alanyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Samsunspor'un golünü Mouandilmadji atarken, Alanyaspor'un golünü Oğuz Aydın kaydetti. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

18.05.2024 21:39
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Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 77 Schindler), Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 55 Bola), Bennasser, Taylan Antalyalı (Dk. 90 Osman Çelik), Holse, Ntcham (Dk. 55 Fofana), Emre Kılınç, Mouandilmadji

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Balkovec, Fer (Dk. 86 Novais), Richard, Oğuz Aydın (Dk. 46 Yusuf Özdemir), Efecan Karaca, Augusto (Dk. 65 Janvier), Ahmed Hassan (Dk. 65 Hwang)

Goller: Dk. 14 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 60 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 75 Zeki Yavru (Yılport Samsuspor)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Yılport Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

60. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Ani gelişen atakta Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, önce kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı sonra da defans oyuncusunu çalımlayarak plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

79. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Hwang'un şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

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