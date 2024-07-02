Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mustafa Erkanat Tesisleri'nde ısınma, pas ve rondo çalışması yaptı.

Daha sonra futbolcular, kuvvet ve anatomik testlerden geçti. Yapılan testlerle sporcuların fiziksel durumları, detaylı şekilde değerlendirildi.

Testlerde oyuncuların farklı kas gruplarının kuvveti, esnekliği ve dayanıklılığı ölçüldü. Aynı zamanda vücut yapılarının anatomik değerlendirmeleri de yapılarak olası sakatlık riskleri tespit edildi.

Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.