Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor - Son Dakika
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Spor

Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor

Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor

2024-25 Süper Kupa formatında büyük bir değişiklik bekleniyor. Süper Lig şampiyonu, lig ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve finalisti arasında düzenlenecek dörtlü final formatı gündemde. Daha önce yalnızca iki takım arasında oynanan Süper Kupa, bu yeni düzenlemeyle birlikte daha fazla takımı kapsayan ve heyecanın artacağı bir turnuvaya dönüşecek.

08.04.2025 14:02
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Süper Kupa formatında gelecek sezondan itibaren radikal bir değişim bekleniyor. Süper Lig şampiyonu, lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile finalisti arasında düzenlenecek dörtlü final formatında oynanması gündemde.

Yeni formata göre Süper Kupa'ya şu 4 takım katılacak;

  • Süper Lig Şampiyonu
  • Süper Lig İkincisi
  • Türkiye Kupası Şampiyonu
  • Türkiye Kupası Finalisti

Bu takımlar arasında yarı final ve final eşleşmeleriyle bir şampiyon belirlenecek. Organizasyonun tam formatı (eşleşme usulü, tarafsız saha vb.) önümüzdeki günlerde TFF tarafından netleştirilecek.

Türkiye Kupası, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Adnan Snc:
    Lig şampiyonu ve Türkiye kupası şampiyonu Galatasaray olursa nasıl olacak. 17 5 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    illaki bu sene gs yi mağlup ettirecekler FB ye.olsun bı daha yeneriz,bu sefer Okan daki hangi çıkıntıyı sıkar dünya ünlüsü. 0 5 Yanıtla
  • Volkan Canbaz:
    demek ki sampiyon belli 2 1 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN:
    güzel bir uygulama olur yani 0 0 Yanıtla
  • Ebuturap:
    saçmalamaya doyamıyorsunuz. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor - Son Dakika
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