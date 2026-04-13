Trendyol 1. Lig 35. hafta maçında Erzurumspor FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor FK, 2-0 kazandı.
Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Gökhan Akkan (K.K) ve 43. dakikada golcü oyuncu Eren Tozlu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte lider Erzurumspor FK puanını 78'e yükseltti. Mavi-beyazlılar, ligde üçüncü sırada olan Esenler Erokspor'un bu akşam Sakaryaspor'a puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e yükselen ilk takım olacak. Konuk ekip Boluspor ise 42 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Yine kazandılar! Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?