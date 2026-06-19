Büyükşehir ve Muratpaşa belediyeleri, milli maç yayınını iptal etti - Son Dakika
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Büyükşehir ve Muratpaşa belediyeleri, milli maç yayınını iptal etti

19.06.2026 16:38
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İçişleri Bakanlığı'nın YKS tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği talimatla, Türkiye genelinde meydanlarda dev ekranla yapılması planlanan milli maç yayınları iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi de Türkiye-Paraguay maçının dev ekran yayınını iptal etti.

İçişleri Bakanlığı'nın hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, Türkiye genelinde meydanlarda dev ekranlarla yapılması planlanan milli maç yayınları iptal edildi. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 Haziran Cumartesi günü Beach Park Varyant Meydanı'nda gerçekleştirileceği duyurulan Türkiye- Paraguay milli maçının dev ekran yayını da yapılmayacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Her ne kadar etkinlik alanımızı okul ve yerleşim bölgelerinden uzak bir noktada planlamış olsak da, maç yayınına katılacak vatandaşlarımızın oluşturabileceği araç trafiği nedeniyle tek bir evladımızın dahi sınava geç kalmasını ya da geleceğini etkileyebilecek bir durum yaşamasını istemeyiz. Bu nedenle İçişleri Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda Türkiye-Paraguay milli maçının dev ekran yayınını üzülerek iptal etmek durumunda kaldık. Bir yanda sahada mücadele edecek Milli Takımımıza, diğer yanda geleceği için emek veren tüm gençlerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi de iptal etti

Muratpaşa Belediyesi de sosyal medya hesaplarından YKS nedeniyle alınan tedbirler kapsamında milli maç yayınını iptal ettiğini duyurup, A Milli takıma Paraguay karşısında başarılar diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Büyükşehir ve Muratpaşa belediyeleri, milli maç yayınını iptal etti - Son Dakika

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