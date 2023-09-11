Yoğun yağış nedeniyle ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçı 8 Kasım'da oynanacak! Kaldığı dakikadan başlayacak - Son Dakika

Yoğun yağış nedeniyle ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçı 8 Kasım'da oynanacak! Kaldığı dakikadan başlayacak

Son Güncelleme: 11.09.2023 16:39

TFF, 3 Eylül günü Süper Lig'de yoğun yağış nedeniyle ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçının 8 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı. Müsabaka ara verildiği 11. dakikadan itibaren oynanacak.

Aşırı yağmur nedeniyle ertelenen Samsunspor- İstanbulspor maçının tarihi belli oldu. Müsabaka yarıda kaldığı 11. dakikada itibaren ve tatil edildiği andaki şartlarla 8 Kasım Çarşamba saat 20.00'de oynanacak.

"8 KASIM'DA OYNANACAK"

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19:15'te oynanması gerekirken yoğun yağış nedeniyle oluşan elverişsiz saha şartları sebebiyle müsabakanın hakemi tarafından 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor - İstanbulspor A.Ş. Trendyol Süper Lig 4. Hafta müsabakasının 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanmasına karar vermiştir."

"TATİL EDİLDİĞİ ANDAKİ ŞARTLARLA OYNATILACAK"

TFF açıklamasını, "Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. Maddesine göre müsabaka kaldığı dakikadan itibaren ve tatil edildiği andaki şartlarla oynatılacaktır." ifadeleriyle sonlandırdı.

Yoğun yağış nedeniyle ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçı 8 Kasım'da oynanacak! Kaldığı dakikadan başlayacak

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Son Dakika Spor Yoğun yağış nedeniyle ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçı 8 Kasım'da oynanacak! Kaldığı dakikadan başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun yağış nedeniyle ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçı 8 Kasım'da oynanacak! Kaldığı dakikadan başlayacak - Son Dakika
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