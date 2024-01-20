Samsunspor, Brezilyalı yıldız Douglas Costa ile her konuda anlaştı

Samsunspor ara transfer döneminde büyük ses getirecek bir yıldızı kadrosuna katıyor. Karadeniz ekibi, Brezilyalı yıldız Douglas Costa ile her konuda anlaşmaya vardı.
Son olarak LA Galaxy forması giyen ve an itibarıyla serbest statüde olan Douglas Costa, Samsunspor ile her konuda anlaştı. 33 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atacak.
Kariyerinde Juventus ve Bayern Münih'te forma giyen Douglas Costa, 31 kez de Brezilya Milli Takımı için ter döktü. Costa, 3'er kez Bundesliga ve İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadı.
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