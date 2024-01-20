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Samsunspor, Brezilyalı yıldız Douglas Costa ile her konuda anlaştı - Son Dakika
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Samsunspor, Brezilyalı yıldız Douglas Costa ile her konuda anlaştı

Samsunspor, ara transfer döneminde Brezilyalı yıldız Douglas Costa'yı kadrosuna katıyor. Costa, Karadeniz ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı.

20.01.2024 - 16:12,  Güncelleme: 16:31
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Samsunspor ara transfer döneminde büyük ses getirecek bir yıldızı kadrosuna katıyor. Karadeniz ekibi, Brezilyalı yıldız Douglas Costa ile her konuda anlaşmaya vardı.

İMZA İÇİN GELİYOR

Son olarak LA Galaxy forması giyen ve an itibarıyla serbest statüde olan Douglas Costa, Samsunspor ile her konuda anlaştı. 33 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atacak.

ALMANYA VE İTALYA'DA ŞAMPİYON OLDU

Kariyerinde Juventus ve Bayern Münih'te forma giyen Douglas Costa, 31 kez de Brezilya Milli Takımı için ter döktü. Costa, 3'er kez Bundesliga ve İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Samsunspor, Brezilyalı yıldız Douglas Costa ile her konuda anlaştı
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Douglas Costa, Spor, Son Dakika

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