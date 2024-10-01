Yol Bisikleti Milli Takımı Balkan Şampiyonası Öncesi Sakarya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Yol Bisikleti Milli Takımı Balkan Şampiyonası Öncesi Sakarya'da Kamp Yapıyor

Yol Bisikleti Milli Takımı Balkan Şampiyonası Öncesi Sakarya\'da Kamp Yapıyor

Türkiye Yol Bisikleti Milli Takımı, Balkan Şampiyonası öncesi hazırlık kampını Sakarya'da gerçekleştirerek Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin parkurunda antrenman yaptı.

01.10.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
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Balkan Şampiyonası öncesi hazırlık kampı için Sakarya'ya gelen Yol Bisikleti Milli Takımı, antrenman için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin parkuruna çıktı. Verimli bir hazırlık dönemi geçiren milli yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda pedal çevirecek.

Türkiye Yol Bisikleti Milli Takımı, Balkan Şampiyonası öncesi hazırlık kampını Sakarya'da gerçekleştirdi. Yıldız ve genç kategorileri olmak üzere 20 sporcu ve 5 teknik sorumludan oluşan kafile, zorlu şampiyona öncesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlar ve altyapı sayesinde verimli bir antrenman dönemi geçirdi. Antrenmanlarında Avrupa'nın en donanımlı bisiklet tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni tercih eden Milli sporcular, tesislerin modern kapasitesi ve geniş yelpazesinden yararlanarak profesyonel yarış kriterlerinde olan parkurda çalışıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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