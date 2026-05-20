Yolspor U13 Ligi\'nde Namağlup Şampiyon Oldu

2025-2026 futbol sezonu U13 Ligi'nde Yolspor Kulübü namağlup olarak şampiyon oldu.

2025-2026 futbol sezonu U13 ligi 4 takımın katılımıyla çift devreli lig usulüne göre 10 hafta oynanan müsabakalar sonucunda Elazığ Yolspor Kulübü namağlup olarak şampiyon oldu. Fedesyon Temsilcisi Öner Tüten, kupayı takım kaptanına takdim ederek tebriklerini iletti.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür de yayımladığı mesajla; U13 Ligi'nde şampiyon olan Elazığ Yolspor takımının sporcularını, antrenörünü ve yöneticilerini tebrik etti. - ELAZIĞ