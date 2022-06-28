Yomra Kaymakamlığı'nın Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Yomra Kaymakamlığı'nın Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası sona erdi

28.06.2022 09:24
Yomra Kaymakamlığı'nın Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası sona erdi

Yomra Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası sona erdi.

Yomra Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası sona erdi.

Kurumlar ve esnaflardan oluşturulan 20 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maç öncesi iki takım sporcuları dostluk yemeğinde buluştu. Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Özdemir ve ilçe idare amirlerinin katıldığı yemekte turnuvanın adına yakışır şekilde dostluk görüntüleri sergilendi.

Yomra Kaymakamlığı'nın düzenlemiş olduğu Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası'nın finalı Yavuzlar Halı Saha'da oynandı. Gönüllüler takımı ile Aytekin İnşaat karşı karşıya geldi. Turnuvanın şampiyonu 2-1'lik skor ile Aytekin İnşaat oldu. Şampiyonluk kupasını Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak verirken, turnuva sonrasında açıklama yapan Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, "Kaymakamlık olarak bu turnuvayı düzenlememizdeki birinci amacı sporun birleştirici gücüyle ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve esnafın daha da yakınlaşmasını sağlamaktı. Biz kamu ve STK'lar olarak ortak amaca hizmet eden kuruluşlarız. Ortak amacımız vatandaşımızın en iyi hizmeti almasıdır. Bu amaçla çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltirsek yaptığımız işte biraz daha başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Mustafa Bıyık, Hisarcık, Futbol, Yomra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yomra Kaymakamlığı'nın Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yomra Kaymakamlığı'nın Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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