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Lig sonuncusu Ajax'ta teknik direktörlüğe John van 't Schip getirildi - Son Dakika

Lig sonuncusu Ajax'ta teknik direktörlüğe John van 't Schip getirildi

Son Güncelleme: 30.10.2023 14:36

5 puanla ligin son sırasında bulunan Ajax'ta Maurice Steijn ile yolların ayrılmasının ardından göreve John van 't Schip getirildi. Yönetimin bu kararı büyük tepki çekerken Schip'in 2021'den bu yana takım çalıştırmıyor olmasına vurgu yapıldı.

Tarihinin en zor günlerini geçiren Ajax, Hollanda Eredivisie'de son sıraya demir attı. 5 puanı bulunan Ajax'ta Maurice Steijn'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir isim getirildi. Son olarak 2021'de Yunanistan'ı çalıştıran John van 't Schip ile sözleşme imzalandı.

2021'DEN BERİ TAKIM ÇALIŞTIRMADI

Ajax, yeni teknik direktörü John van 't Schip ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığı açıkladı. 59 yaşındaki Schip, resmi imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, Ajax'ın hızlı bir şekilde yukarıya doğru ilerlemesi gerektiğini ve kendisinin de buna katkıda bulunmaktan mutlu olacağını dile getirdi. John van 't Schip, Ajax'ın alt yaş takımlarını çalıştırmasının yanı sıra Hollanda Milli Takımı ve Ajax A takımında yardımcı antrenör, Twente ve Yunanistan Milli Takımı'nda da teknik direktör olarak görev yaptı. Schip, 2021'den bu yana takım çalıştırmadı.

1.62'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

John van 't Schip, Yunanistan Milli Takımı'nın başında 26 maça çıktı. Hollandalı hoca bu karşılaşmalarda 1.62'lik puan ortalaması tutturdu.

Yönetim ağızları açık bıraktı! Ligin dibine demir atan Ajax'ta teknik direktörlüğe John van 't Schip getirildi
Yönetim ağızları açık bıraktı! Ligin dibine demir atan Ajax'ta teknik direktörlüğe John van 't Schip getirildi

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lig sonuncusu Ajax'ta teknik direktörlüğe John van 't Schip getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lig sonuncusu Ajax'ta teknik direktörlüğe John van 't Schip getirildi - Son Dakika
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