Lig sonuncusu Ajax'ta teknik direktörlüğe John van 't Schip getirildi

Tarihinin en zor günlerini geçiren Ajax, Hollanda Eredivisie'de son sıraya demir attı. 5 puanı bulunan Ajax'ta Maurice Steijn'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir isim getirildi. Son olarak 2021'de Yunanistan'ı çalıştıran John van 't Schip ile sözleşme imzalandı.
Ajax, yeni teknik direktörü John van 't Schip ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığı açıkladı. 59 yaşındaki Schip, resmi imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, Ajax'ın hızlı bir şekilde yukarıya doğru ilerlemesi gerektiğini ve kendisinin de buna katkıda bulunmaktan mutlu olacağını dile getirdi. John van 't Schip, Ajax'ın alt yaş takımlarını çalıştırmasının yanı sıra Hollanda Milli Takımı ve Ajax A takımında yardımcı antrenör, Twente ve Yunanistan Milli Takımı'nda da teknik direktör olarak görev yaptı. Schip, 2021'den bu yana takım çalıştırmadı.
John van 't Schip, Yunanistan Milli Takımı'nın başında 26 maça çıktı. Hollandalı hoca bu karşılaşmalarda 1.62'lik puan ortalaması tutturdu.
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