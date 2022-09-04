Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş - Son Dakika
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Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş

04.09.2022 18:02
Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş

Yorumcu ve eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Hakemlerin 5 hafadır maaşlarını alamadığını öne süren Aydınus, "Uçak bulma sorunları çok büyük. Bazen çok uzak yerlere arabayla gitmek zorunda kalmışlar. Bunları öğrendim." dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından TV 8.5 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan eski hakem Fırat Aydınus, hakemlerle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

"BU İNSANLAR EV GEÇİNDİRİYOR"

Fırat Aydınus yaptığı açıklamada, "5. hafta itibarıyla hakemlerimize maaş ödenmemiş. Uçak bulma sorunları çok büyük. Bazen çok uzak yerlere arabayla gitmek zorunda kalmışlar. Bunları öğrendim. Bu insanlar ev geçindiriyor. Federasyonumuz kurum olarak dikkate alırsa, bu konu önemli" ifadelerini kullandı.

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Fırat Aydınus, TV8.5, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş - Son Dakika
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