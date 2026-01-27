Aston Villa'nın yıldızı Youri Tielemans, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzun süre ayrı kalacak. The Athletic'in haberine göre Belçikalı futbolcunun tedavi sürecinin yaklaşık sekiz hafta sürmesi bekleniyor.
Sakatlığın ardından detaylı kontrollerden geçen Tielemans'ın, bu süreçte takımını önemli maçlarda yalnız bırakacağı belirtildi. Teknik heyetin, oyuncunun tamamen iyileşmeden sahalara dönmemesi konusunda temkinli davrandığı aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Youri Tielemans'a büyük şok - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?