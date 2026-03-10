Youssef En-Nesyri, Arabistan\'da da ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe'de sık sık eleştirilerin odağı olan ve ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da gündem olmaya devam ediyor.

BENZEMA'NIN YERİNE TRANSFER OLDU

Faslı oyuncu En-Nesyri, takımdan ayrılarak Al Hilal'e imza atan Karim Benzema'nın boşluğunu doldurmak amacıyla Al-Ittihad'a transfer oldu.

''AL-ITTIHAD'I GERİYE GÖTÜRDÜ''

Al-Ittihad'ın eski oyuncusu Muhammed El-Deayea, Benzema'nın ayrılığından sonra bu transferin kulüp için yeterli seviyede olmadığını belirterek En-Nesyri'yi yoğun şekilde eleştirdi. Muhammed El-Deayea, yaptığı açıklamada, ''En-Nesyri'yi Benzema'nın yerine tercih eden kişi, Al-Ittihad'ı geriye götürdü. Fransız yıldız ayrıldığından beri takımın sahadaki lider karakterini kaybettiğini hissediyorum. Benzema'nın oyuna dokunuşu ve aldığı kararlar çok özeldi. Cristiano Ronaldo'nun karakterinden nasıl söz ediyorsak, Benzema da aynı karaktere sahipti.'' dedi.

''EN-NESYRI KÖTÜ BİR OYUNCU''

Muhammed El-Deayea, Faslı oyuncunun kötü ve yetersiz bir oyuncu olduğunu belirterek, Al-Ittihad, sahip olduğu en önemli unsuru, yani Benzema'yı kaybetti. Onunla lig ve kupayı kazandılar, takım için çok büyük bir güçtü. Bana göre Al-Ittihad, En-Nesyri'yi transfer ederek hata yaptı. O kötü ve çok yetersiz bir santrfor.'' yorumlarını yaptı.

ARABİSTAN PERFORMANSI

Suudi ekibi Al-Ittihad formasıyla 7 maça çıkan En-Nesyri, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.