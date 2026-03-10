Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

Youssef En-Nesyri, Arabistan\'da da ortalığı karıştırdı
10.03.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, eleştirilere hedef olmaya devam ediyor. En-Nesyri, Karim Benzema'nın yerini doldurmak amacıyla transfer olmuştu ancak kulübün eski oyuncusu Muhammed El-Deayea, bu transferin kulüp için yeterli seviyede olmadığını belirtti ve Faslı yıldızın kötü bir santrfor olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'de sık sık eleştirilerin odağı olan ve ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da gündem olmaya devam ediyor.

BENZEMA'NIN YERİNE TRANSFER OLDU

Faslı oyuncu En-Nesyri, takımdan ayrılarak Al Hilal'e imza atan Karim Benzema'nın boşluğunu doldurmak amacıyla Al-Ittihad'a transfer oldu.

''AL-ITTIHAD'I GERİYE GÖTÜRDÜ''

Al-Ittihad'ın eski oyuncusu Muhammed El-Deayea, Benzema'nın ayrılığından sonra bu transferin kulüp için yeterli seviyede olmadığını belirterek En-Nesyri'yi yoğun şekilde eleştirdi. Muhammed El-Deayea, yaptığı açıklamada, ''En-Nesyri'yi Benzema'nın yerine tercih eden kişi, Al-Ittihad'ı geriye götürdü. Fransız yıldız ayrıldığından beri takımın sahadaki lider karakterini kaybettiğini hissediyorum. Benzema'nın oyuna dokunuşu ve aldığı kararlar çok özeldi. Cristiano Ronaldo'nun karakterinden nasıl söz ediyorsak, Benzema da aynı karaktere sahipti.'' dedi.

''EN-NESYRI KÖTÜ BİR OYUNCU''

Muhammed El-Deayea, Faslı oyuncunun kötü ve yetersiz bir oyuncu olduğunu belirterek, Al-Ittihad, sahip olduğu en önemli unsuru, yani Benzema'yı kaybetti. Onunla lig ve kupayı kazandılar, takım için çok büyük bir güçtü. Bana göre Al-Ittihad, En-Nesyri'yi transfer ederek hata yaptı. O kötü ve çok yetersiz bir santrfor.'' yorumlarını yaptı.

ARABİSTAN PERFORMANSI

Suudi ekibi Al-Ittihad formasıyla 7 maça çıkan En-Nesyri, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Suudi Arabistan Pro Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    olurmu öyle şey, kuş beyinli kişilere göre dünyanın en iyisi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
ABD basınında bomba iddia: Trump’tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi
Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 19:12:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.