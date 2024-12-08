TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Aliağaspor FK deplasmanda karşılaştığı Yozgat Belediye Bozok Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Cihan Ölmez, Adnan Akbulut, Eren Özçelik
Yozgat Belediyesi Bozok Spor: Yuşa Tığrak, Sedat Yahşi, Halilcan Doğan, Artun Kütükçü, Metin Esmer, Atalay Yıldırım, Murat Kayalı, Ümit Can Tokcu (Mustafa Eren Gençel dk. 11), Burak Osman Gençal, Mehmet Mustafa Çolak, Gökhan Erdöl
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Ahmet Uzun, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Hakan Demir, Berkay Görmez, Muhammed Raşit Şahingöz, Berk Ali Nizam, Oğuzhan Yıldırım, Necati Özdemir, Mehmet Fuat Gölbaşı
Sarı kartlar: Metin Esmer, Mustafa Eren Gençel (Yozgat Belediyesi Bozok Spor), Ahmet Uzun, Berk Ali Nizam (Aliağaspor FK) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Yozgat Belediye Bozok Spor ve Aliağaspor FK Beraberlikte Taçlandı - Son Dakika
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