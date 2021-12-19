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Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü lige galibiyetle başladı - Son Dakika

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü lige galibiyetle başladı

19.12.2021 11:50
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü lige galibiyetle başladı

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi D Grubu'nda Gaziantep Hentbol Spor Kulübü'nü ağırlayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, rakibini 39-22 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi D Grubu'nda Gaziantep Hentbol Spor Kulübü'nü ağırlayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, rakibini 39-22 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılamaya etkili başlayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, müsabakanın ilk yarısını 19-08 önde tamamladı. İkinci yarıya da iyi başlayarak oyunun kontrolünü elinde tutan Yozgat temsilcisi, sahadan 39-22 ayrılmayı bildi. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü'nde yeni transferler göz doldururken, alt yapıdan yetişen oyuncular ise aldıkları süre boyunca gösterdikleri performansla takıma katkı sağladılar.

Karşılaşmayı izleyen Kulüp Başkanı Celal Köse de maç sonrası oyuncuları tebrik ederek, "Lige iyi bir başlangıç yaptık. Oyuncularımız bireysel anlamda çok üst düzey oyun sergilediler ancak oyun anlamında daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Oyuncularımız ligin ilerleyen zamanlarında takım oyununu sahaya daha iyi yansıtacaklar. Aldıkları galibiyet dolayısıyla oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yozgat Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcularımızın yanındayız. Yozgat'ta sporun gelişmesi ve sporcunun yetişmesi için her türlü desteği vereceğiz" dedi.

D grubunda diğer karşılaşmada ise Mersin İdman Yurdu Hentbol Spor Kulübü, sahasında Osmaniye temsilcisi Kadirli Savrun Spor Kulübü'nü 30-28 mağlup etti.

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü ligin ikinci haftasında Adana temsilcisi Sarıçam Belediyesi Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü lige galibiyetle başladı
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü lige galibiyetle başladı
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü lige galibiyetle başladı

Yozgat Belediyesi, oyunlar, Hentbol, Yozgat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü lige galibiyetle başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü lige galibiyetle başladı - Son Dakika
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