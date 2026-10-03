Yozgat boksunda ilk olan Gültekin Aslan, Avrupa Şampiyonası\'nda milli antrenör oldu

Yozgat Boks İl Temsilcisi ve Boks Antrenörü Gültekin Aslan, 17-25 Ekim 2026 tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli takım antrenörü olarak görevlendirildi.

Üç yıldır aktif olarak sporcu yetiştirdiği salonunda önemli başarılara imza atan Gültekin Aslan, Yozgat boksunun yeniden canlandığını vurguladı. Yozgat'ı en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Aslan, "İsra kızımız geçen sene Türkiye 3'üncüsü, bu sene de Türkiye 2'ncisi oldu. Diğer sporcularım da Türkiye şampiyonalarına katıldılar. 17-25 Ekim 2026'da Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Trabzon'da yapılacak. Bu şampiyona kapsamında milli takım antrenörü olarak görevlendirildim. Bu da Yozgat boks branşı ile alakalı Milli Antrenör olarak ilk defa oluyor. Yozgat'ımızı orada güzel bir şekilde temsil etmeye çalışacağım, elimden geleni yapacağım" dedi.

Şampiyona öncesi 2 buçuk aylık kamp süreçleri olduğunu belirten Gültekin Aslan, "Önce Bayburt'ta ön hazırlık kampımızı yaptık. Daha sonra Rize'de ikinci kampımızı gerçekleştirdik. Daha sonra Kastamonu'da üçüncü kampımızla birlikte şu anda maç öncesi son hazırlık kampımız olan Trabzon'a hareket edeceğim. Daha önce Yozgat'ın hiçbir ilçesinde boks branşıyla alakalı bir aktivasyon yoktu. Boğazlıyan'da Kemal hocamız rahmetli olduktan sonra boks Yozgat'ta bitmişti. Biz şimdi gittiğimiz her turnuvada Yozgat'ın adını duyurmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Milli Takımdan sonra sporcularımı da milli takım seviyesine çekip hem yurt içi hem yurt dışında sporcularımla birlikte Yozgat ilini temsil etmek. En büyük hedefimiz bu. Çocuklarla milli takım sürecinden sonra bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz. Yozgat'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Gültekin Aslan'ın yetiştirdiği yeteneklerden İsra Zişan Çeper, Sivas'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Geçen yıl Türkiye 3.'sü olan ve bu yıl derecesini yükselten genç sporcu, antrenörünün desteğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sivas'taki şampiyonada Türkiye ikincisi olarak Yozgat'ımızı çok güzel bir şekilde temsil ettim. Bu süreçte hocam bana çok büyük destek verdi. Kendisi Milli Takım antrenörü oldu ve Trabzon'da görev yapacak, kendisine başarılar diliyorum."