Yozgat'ın Körük köyünde vatandaşlar traktör üzerinde milli takıma destek verdi - Son Dakika
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Yozgat'ın Körük köyünde vatandaşlar traktör üzerinde milli takıma destek verdi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Körük köyünde düzenlenen geleneksel şenliklerde, vatandaşlar traktörün üzerine kurdukları televizyondan Türkiye-Gürcistan maçını izleyerek milli takıma destek verdiler. Karşılaşmanın ardından köy halkı davul ve zurna eşliğinde halay çekerek galibiyeti kutladı.

19.06.2024 13:26
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Körük köyünde vatandaşlar, dün oynanan Türkiye- Gürcistan karşılaşmasını traktörün üzerine kurdukları televizyondan izleyip milli takıma destek verdiler.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Körük köyünde her yıl haziran ayında geleneksel olarak düzenlenen şenliklerin bu yıl 5.'si gerçekleştiriliyor. Gurbetten gelen vatandaşlar ile köy halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen şenlik, çeşitli etkinliklerle şölen havasında geçiyor.

Körük Köyü Derneği Başkanı Hakan Görmüş, bu yıl düzenlenen şenliğe ayrı bir hava katmak amacıyla A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçını köy halkının birlikte izlemesini istedi. Görmüş, traktör kasası üzerine televizyon kurarak Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı meydanda yayınladı. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı izleyen köy halkı mutluluk yaşadı. Ay-yıldızlıların elde ettiği galibiyet sonrası 7'den 70'e herkes büyük bir coşku yaşadı.

Şölen havasına dönen şenlik, karşılaşma sonrası da devam etti, köy halkı milli takımın galibiyetini davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

A Milli Takımın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynamasını istediklerini söyleyen köy halkından Tufan Görmüş, "Bugün traktör üzerine kurduğumuz televizyonla maçı hep birlikte izledik, milli takıma destek olduk" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yozgat'ın Körük köyünde vatandaşlar traktör üzerinde milli takıma destek verdi - Son Dakika

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