Yozgat ve Manisa, Hentbol Süper Lig'de!

29.03.2026 20:16
MC Sistem Yozgat GSK ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'e yükseldi.

Hentbol Kadınlar 1. Ligi Dörtlü Finalleri'nin tamamlanmasının ardından MC Sistem Yozgat GSK ile Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne çıktı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre MC Sistem Yozgat GSK, Hentbol Kadınlar 1. Ligi Dörtlü Finalleri'nde oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak Süper Lig'e yükseldi.

Dörtlü Finallerin ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 27-25 mağlup eden Yozgat temsilcisi, ikinci maçta Aksaray Belediyespor'u 21-19'lik skorla geçti. MC Sistem Yozgat GSK, son karşılaşmada ise Kepez Belediyesi'ni 41-29 mağlup ederek şampiyon ünvanıyla Hentbol Kadınlar Süper Lig'deki yerini aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor da Hentbol Kadınlar Süper Lig'de

Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezonu ve play-off'ları namağlup tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Dörtlü Finallere 27-25'lik MC Sistem Yozgat GSK mağlubiyetiyle başladı.

Finallerin ikinci gününde Kepez Belediyesi'ni 43-37 yenen Manisa ekibi, bugün oynanan Aksaray Belediyespor maçını da 33-28 kazanarak Hentbol Kadınlar Süper Lig'in yeni takımı oldu.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Yozgat ve Manisa, Hentbol Süper Lig'de!
