Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek

Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor\'u konuk edecek

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak. Maç, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Adana ekibi, 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak ancak sarı kart cezalısı Mario Balotelli forma giyemeyecek.

15.03.2024 10:29  Güncelleme: 10:33
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 8 galibiyet ve 12 beraberlik sonucunda topladığı 36 puanla haftaya 10. sırada giren Adana ekibi, 38 puanla 9. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Mario Balotelli, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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