Yukatel Adana Demirspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı

Yukatel Adana Demirspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Yukatel Adana Demirspor - Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak kaleciler ve direkler gole izin vermedi. Müsabakanın ikinci yarısı merakla bekleniyor.

26.04.2024 21:09
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Dk. 10 Manev), Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Barasi, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Ziyech, Icardi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

1. dakikada sağ kanatta Balotelli'nin ara pasında topla buluşan Mendoza'nın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.

12. dakikada sağ kanattan atılan pasla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, top direkten geri döndü.

17. dakikada orta sahadan atılan pasla topu süren Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, top kaleci Magomedaliyev'den döndü.

25. dakikada Mertens'in ceza sahasına gönderdiği pasta Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

26. dakikada Mendoza'nın şutunda savunmadan dönen topu sol çaprazda önünde bulan Balotelli'nin ceza sahası önünden şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi

37. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında savunmanın arkasına sarkan Yusuf Barasi'den önce kalesini terk edip ceza sahasına dışına çıkan kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yukatel Adana Demirspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı - Son Dakika

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