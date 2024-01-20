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Yukatel Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda Bajic'in şutu direğe çarptı, Akintola'nın golü ise VAR kararıyla iptal edildi.

Yukatel Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü Berabere Tamamlandı
20.01.2024 - 19:55,  Güncelleme: 19:58
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

???Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Cisse, Abdurrahim Dursun, Stambouli, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Akintola, Emre Akbaba

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovıc, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren, Morutan, Pedrinho, Cephas, Bajic

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

10. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in vuruşunda top kaleci Magomedaliyev'den geri döndü. Devam eden pozisyonda Magomedaliyev topa hakim oldu.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Akintola'nın sol ayakla sert şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü topu kornere çeldi.

24. dakikada Bajic'in ceza sahası içinde sağ kanattan şutunda savunmada Cisse'ye çarpan top çok az farkla uzak direğin yanından kornere çıktı.

27. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Akintola'nın ceza sahası içine ortasında Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Arda Kardeşler, VAR'dan gelen tavsiye üzerine izlediği pozisyonda Akintola'nın topu önüne eliyle aldığı gerekçesiyle gol kararını iptal eti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA
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