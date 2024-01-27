 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız - Son Dakika
Üye Girişi

Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız

Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, evinde Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından basın toplantısında konuştu. Karaman, mağlubiyeti telafi etmek için en kısa zamanda deplasman galibiyeti elde etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, sahanın zemininden şikayet ederek yetkililerin bu durumu göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti ve takımın uzun vadeli planları hakkında konuştu.

Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız
27.01.2024 - 22:15,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada mağlup olmamaları gerektiğini belirtti.

Kendi kalelerine attıkları golle devreyi 1-0 geride kapattıklarını anımsatan Karaman, ikinci yarı yüzde 70 topa sahip olduklarını ve öndeki baskıyı bir türlü gole çeviremediklerini aktardı.

Karaman, belli mevkilerde eksikleri olduğunu bildiklerini vurgulayarak, "Bugünkü maç, özellikle yukarı ve aşağı arasında puan açısından çok önem arz ediyordu. Alınacak 3 puan bizi yukarıda tutacaktı. Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız." diye konuştu.

Zeminden şikayetçi olan Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sahanın dinlenmesi lazım. Belki dışarıdan güzel görünüyor ama dün bir maç oynandı, bugün de biz oynadık. Yani bir takım deplasmandayken diğeri oynayabilir. Değişmeli oynanabilir. Biz deplasmana gidiyoruz, Adanaspor da deplasmana gidiyor. Biz içeri geleceğiz onlar da içeri gelecek. Sahanın bazı bölümleri inanılmaz derecede ağır. Biz yüzde 70 topa sahip olmamıza rağmen iyi paslar olmuyor. Vuruşlar iyi olmadı. Bunu yetkililerin göz önünde bulundurması gerekiyor."

Kendilerini destekleyen taraftarın biraz sabırlı olmasını isteyen Karaman, "Transfer edeceğimiz bazı oyuncu grupları var. Onlar geldiğinde eksik olan mevkilerimiz çok daha farklı bir hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Atakaş Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Ligde 10 haftadır puan alamadıklarını belirten Demirel, "Biz ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. İki haftadır biraz daha savunmaya yöneldik. Futbol, aldığınız sonuçlar ve tabelada görüldüğü gibi ama bizim planımız daha başka. Bu plan hem Hatayspor'a bu zor dönemde para harcatmamak hem de 3-4 sene boyunca takımın her kulvarda mücadele etmesini sağlamak. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Demirel, futbolculara ödemelerin yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elimizde bulunan oyuncularla da en az 3-4 senenin geleceğini hazırladığımız bir takım. Aslında 2-3 haftadır sıkılıyorum, daralıyorum. Belki bugün, belki 2 hafta önce bırakmam lazımdı ama ben buradayım. Değil transfer kapansın, kapılar bile kapansa sezon sonuna kadar buradayım. Bir sözüm var. Ben Hatayspor'u aile yerine koydum. Hatayspor ile ilgili yorum yapan, konuşan benim aileme laf söylemiş olur. Ona göre bunu bilerek, dikkat ederek düşünerek konuşsun. Onun dışında belki yüzde 65-75 Adana Demirspor topa sahipti. Galip gelen taraf bizdik. Önemli olan 3 puanı aldık, mutluyuz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Adana Demirspor, Hikmet Karaman, Hatayspor, Karaman, Maç, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız - Son Dakika


22:30
Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36
Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11
Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49
Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı

Son Dakika
22:30 Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36 Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49 Yemen'deki Husiler, ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 22:56:03. #1.12#
SON DAKİKA: Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement