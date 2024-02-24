Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

24.02.2024 15:54
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, taktik ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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