Yukatel Adana Demirspor, Youcef Atal'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Yukatel Adana Demirspor, Youcef Atal'ı kadrosuna kattı

Yukatel Adana Demirspor, Youcef Atal\'ı kadrosuna kattı

27 yaşındaki sağ bek Youcef Atal, Yukatel Adana Demirspor'a transfer oldu. OGC Nizza'dan Cezayirli futbolcu, mavi-lacivertli kulübe katıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Atal'a hoş geldin denilerek başarılar dildendi.

09.02.2024 23:19  Güncelleme: 23:20
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Yukatel Adana Demirspor, 27 yaşındaki sağ bek Youcef Atal'ı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, OGC Nizza'dan Cezayirli Atal'in transfer edildiğini belirtildi.

Açıklamada, Youcef Atal'a "Ailemize hoş geldin" denilerek başarılar dilendi.

Kaynak: AA

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