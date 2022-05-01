Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman

01.05.2022 19:15

Süper Ligin 35. haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-2 mağlup olan Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ikici yarısında yedikleri basit goller neticesinde sahadan yenik ayrıldıklarını söyledi.

Süper Ligin 35. haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-2 mağlup olan Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ikici yarısında yedikleri basit goller neticesinde sahadan yenik ayrıldıklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk devrede etkili futbol oynadıklarını ve buldukları olumlu ataklar neticesinde yarıyı 1-0 önde tamamladıklarını belirtti.

İkinci yarı takımının çok fazla bireysel hata yaptığını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"İkinci yarıdaki gollere baktığımızda çok ucuz goller yedik. Hem bireysel hatamızdan oldu hem de bir tanesini kendi kalemize attık.

Maçın 1-1 gittiği bölümde oyunun kontrolünü ele almak için değişiklikler yaptık. 3-1'den sonra 3-3'ü bulabilirdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra birkaç pozisyonu değerlendirebilirdik. Bizim için kupa maçından önce önemli bir maçtı. Beşiktaş ciddi bir rakipti kupa maçından önce bu rakibe karşı yapılan bireysel hataları görme şansımızı oldu."

Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman

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Hikmet Karaman, Kayserispor, Beşiktaş, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman - Son Dakika
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