Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-1 - Son Dakika
Üye Girişi

Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-1

15.04.2022 22:31
Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-1

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Kemal YılmazYUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Campanharo (Dk. 72 Ramazan Civelek), İbrahim Akdağ (Dk. 72 Bertolacci), Attamah, Emrah Başsan, Thiam, Mustafa Pektemek (Dk.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Kemal YılmazYUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Campanharo (Dk. 72 Ramazan Civelek), İbrahim Akdağ (Dk. 72 Bertolacci), Attamah, Emrah Başsan, Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Gavranovic)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Eren Albayrak (Dk. 85 Cemali Sertel), Holmen, Ponck, Gökhan Gönül, Fabricio, Sabo (Dk. 67 Deniz Hümmet), Fernandes, Bolasie (Dk. 86 Ronaldo Mendes), Boyd (Dk. 57 Umar), Cisse (Dk. 67 Pohjanpalo)GOLLER: Dk. 77 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor), Dk. 67 Pohjanpalo (Yukatel Kayserispor)SARI KARTLAR: Campanharo, İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor), Fernandes, Eren Albayrak (Çaykur Rizespor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.11'inci dakikada İbrahim Akdağ'ın rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden çektiği şutu kaleci Tarık kurtardı.27'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin altıpas üzerinden vuruşu auta çıktı.  32'nci dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın kaleye şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.67'nci dakikada Kayserispor ceza sahası içinde Onur Bulut havadan gelen topa kafayla vurarak kaleci Lung'a vermek istedi. Sert gelen topu Lung çelmeye çalıştı. Bu sırada Kayserispor savunmasına çarpan top oyuna yeni giren Pohjanpalo'nun önüne düştü. Pohjanpalo'nun boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.77'inci dakikada sol kanatta Ramazan Civelek'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Emrah Başsan'ın şutu ağlarla buluştu: 1-1.85'inci dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içinde bulunan Gavranovic'in topa kafayla vuruşu direkten döndü. Sonrasında Rizespor savunması topu uzaklaştırdı.

Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-1
Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-1
YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) Kayserispor, Rizespor maçına hazır Kayserispor, Rizespor maçına hazır

İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Kayserispor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-1 - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi
22:22 Karamollaoğlu: Tayyip Bey, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka birini aday gösterecek
22:20 Cengiz Ünder, açıklamaları sonrası İtalyan taraftarların tepkisini çekti
22:00 Burdur'da öldürülen kadının hastanedeki uygunsuz görüntüsünün paylaşılmasının ardından 2 kişi yakalandı
21:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi!
21:20 Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" dedi! Murat Sancak'ın verdiği yanıt olay oldu
20:52 İBB: İndirim talebini 48 saatte uygularız
20:37 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi
20:32 Canlı anlatım! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı
19:49 Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den kiraladığı golcü Hull City'i uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 22:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement