Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Son Dakika › Spor › Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

Son Dakika: 4 Kasım Türkiye'de günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz

Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor