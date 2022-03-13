Yukatel Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

13.03.2022 16:19
Yukatel Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan Yukatel Kayserispor Yardımcı Antrenörü Taşkın Aksoy, "Üzgünüz. Güçlü bir rakibe karşı mağlup olduk.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan Yukatel Kayserispor Yardımcı Antrenörü Taşkın Aksoy, "Üzgünüz. Güçlü bir rakibe karşı mağlup olduk. Ligin ikincisi olduklarının tesadüf olmadığını gösterdiler" dedi. İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise "Yarışımıza devam ediyoruz. 2-0'dan 3-2'ye dönemin çok büyük önemi var. Tabii bunun değerlendirmesini oyuncularımla birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenildi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Yardımcı Antrenörü Taşkın Aksoy, "Üzgünüz. Güçlü bir rakibe karşı mağlup olduk. Ligin ikincisi olduklarının tesadüf olmadığını gösterdiler. Biz güzel pozisyonlar yakaladık. 2 gol attık. Gereksiz bir penaltı ile maç 2-1'e geldi. İkinci yarı aynı oyunu sahaya yansıtamadık. Takım olarak mücadele ettik. Son dakikalarda baskı kurduk ancak kazanamadık. Takımın oyunundan memnunum. Gelecek haftaki maçlara bakacağız" diye konuştu.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise "Ligin boyu çok kısaldı. Artık her maç çok önemli. Herkes tüm enerjisini harcıyor. 14 dakikada 2 gol yememizin yanında ilk 15 dakikada olarak gösterdiğimiz mücadele çok kötüydü. Bu periyotta attığımız penaltı golü bizi mental olarak ikinci yarıya taşıdı. İkinci yarıda goller atan ve daha fazla gol bulan bir Konyaspor vardı. Yarışımıza devam ediyoruz. 2-0'dan 3-2'ye dönemin çok büyük önemi var. Tabii bunun değerlendirmesini oyuncularımla birlikte yapacağız. Bu en sert devre arası değerlendirme toplantımdı. Kendilerine geldiler ve kendileri gibi oynadılar. Soyunma odamızda, "Ne oluyor" gibi durum varken, benim de uyarılarım oldu. Ortaya güzel bir aksiyon çıktı" diye konuştu.

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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Konyaspor: 3 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika


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