Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Yukatel Kayserispor'un Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor'u iki buçuk yılın sonunda yukarılara oynayan bir takım haline getirmeyi başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Gözbaşı, maçın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada, son 6-7 maçtır sahalarında yenilmediklerini ve bu periyotu 12 puanla tamamladıklarını belirtti.

Kayserispor olarak adım adım hedeflerine ilerlediklerini anlatan Gözbaşı, "Bugün 12 maçtır yenilmeyen Başakşehir'i yendik. Bu bizim gücümüzü gösteriyor. Oldukça fazla eksiklerimiz vardı. Yeni transfer Abdulkadir Parmak ilk maçı olmasına rağmen mükemmel oynadı. Diğer yeni arkadaşlarımız da aramıza katıldığında takımımızın gücüne güç katacaklar." dedi.

Hedeflerinin ligde ilk 10'a oynamak olduğunu ifade eden Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Büyük bir takım ve aile olduk. Taraftarımızda sürekli yanımızda. Hedefimiz ilk 10 olarak belirlemiştik. Aşağılarda değil yukarılarda mücadele eden bir takım haline 2 buçuk yılın sonunda gelebildik. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Zaman zaman yol kazaları olacaktır. Bu futbol, yenmek var yenilmek var. Önemli olan mücadele eden, birbirinin eksikliği hiç hissettirmeyen, aile ruhunu kaybetmeyen bir takım olabilmek. Takıma bu ruhu veren Hikmet Karaman'ı da kutluyorum."