Kayserispor 4 maç sonra yenildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor 4 maç sonra yenildi

23.08.2022 08:38
Kayserispor 4 maç sonra yenildi

Yukatel Kayserispor, rakibi Başakşehir'e 4 maç sonrasında mağlup oldu.

Yukatel Kayserispor, rakibi Başakşehir'e 4 maç sonrasında mağlup oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligde 4 maç sonra Başakşehir'e mağlup oldu. Son 2 sezonda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan sarı kırmızılı takım, Başakşehir'le oynadığı müsabakayı 2-0 yenik noktaladı.

Kayserispor, rakibi Başakşehir ile ligde oynadığı 27. maçında 13. yenilgisini aldı. Geride kalan 27 maçta 8 kez kazanan Kayserispor 6 kez de berabere kaldı. Rakibine 21 gol atan Kayserispor 27 maç sonrasında kalesinde ise 31 gol gördü. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 154 gün sonra sahaya çıktı Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 154 gün sonra sahaya çıktı Kayserispor'da Thiam oynadı, Mario oynamadı Kayserispor'da Thiam oynadı, Mario oynamadı
Kaynak: İHA

Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 4 maç sonra yenildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:19 Tahıl koridoru için en kritik görevin başındaydı! Tuğamiral Özcan Altunbulak emekliliğini talep etti
08:01 Kilis'te anne ve kızını öldürdüğünü itiraf eden katil tutuklandı
07:51 MasterChef Türkiye yarışmacısından acı haber! Hamza Mercimek'in iki böbreği iflas etti
07:22 Bisikletinden indikten sonra başladı! Nefes borusuna kaçan tavuk döner sonu oldu
07:51 İsrail'de iki haham torunundan kan donduran plan! Filistinlilerin canı tehlikede
08:08 Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet! Bir kişi yaşamını yitirdi
01:31 Eşiyle boşanma aşamasında olan koca korku dolu anlar yaşattı! Polise saatlerce direnen adamın sonu
00:50 Tribüne yaptığı hareket yetmedi sosyal medyadan da paylaştı! Fenerbahçe taraftarından Onyekuru'ya tepki yağıyor
00:27 Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra rakip kulübeye yaptığı hareket gündem oldu
00:17 Motorinden sonra bir zam da benzine! Fiyat 21 lirayı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 08:38:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor 4 maç sonra yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement