Kayserispor, rakibi Başakşehir ile ligde oynadığı 27. maçında 13. yenilgisini aldı. Geride kalan 27 maçta 8 kez kazanan Kayserispor 6 kez de berabere kaldı. Rakibine 21 gol atan Kayserispor 27 maç sonrasında kalesinde ise 31 gol gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor 4 maç sonra yenildi - Son Dakika

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