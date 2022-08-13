Kayserispor İstanbulspor maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu - Son Dakika
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Kayserispor İstanbulspor maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu

13.08.2022 14:35
Kayserispor İstanbulspor maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu

Yukatel Kayserispor'un bugün İstanbulspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün İstanbulspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Kayerispor, Spor Toto Süper Lig'in 2.haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Kadir Has Stadyumu'nda bugün 19.15'te başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR olarak Özgüç Türkalp eşlik edecek. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayserispor 3 puan istiyor Kayserispor 3 puan istiyor Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayserispor İstanbulspor maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu - Son Dakika
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