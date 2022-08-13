Bu müsabakada VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR olarak Özgüç Türkalp eşlik edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bülent Birincioğlu, İstanbulspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor İstanbulspor maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.