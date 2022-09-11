Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

11.09.2022 23:02
Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, iyi bir takıma karşı maç kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, iyi bir takıma karşı maç kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını, maçın ilk 10-15 dakikalık bölümü hariç oyunun kontrolü tamamen kendilerinde olduğunu belirtti.

Taktiksel anlamda çok doyurucu bir maç olduğunu dile getiren, "Kenardan Nuri hocanın hamleleri bizim hamlelerimiz zevk aldığımı söyleyebilirim. Öne geçene kadar topa sahip olarak oyunu domine etmeye çalıştık. Rakibimiz üzerimize gelince rakibin arkasına koşular da atmaya başladık. Etkili olmaya başladık. Golü bulduk." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı gerçekten iyi ve agresif başladıklarını anlatan Atan, şunları kaydetti:

"Soyunma odasındaki konuşmamız ve taktiksel değişim işe yaradı. Biz golü bulduktan sonra Antalyaspor'un bir hamlesi oldu. iki tane bekini içe sokarak 3-2-5 döndüler onu daha öncede yapıyorlardı. Bunu ilk devre çok kullanmadılar ama ikinci devre biz golü atınca kullanmaya başladılar. Bizde buna hamle olarak 5-3-2'ye döndük. Çok pozisyon verdiğimiz düşünmüyorum. Birinci yarı birkaç kere ceza sahasında rahat topla buluşmalarını engelleyemedik. İkinci yarı özellikle 1-0'dan sonra ikinci golü, üçüncü golü rahat bir şekilde bulabilecek iyi pozisyonlar yakaladık."

"Oyuncularım bugün geri adım atmadılar"

Aldıkları 3 puanın lig sıralaması açısından son derece önemli olduğunu belirten Atan, şöyle devam etti:

"Bugün oyuncularımla tekrardan gurur duyduğumu söylemek istiyorum. İyi çalıştık, oyunumuzu geliştirmek istiyoruz, içeride iyi oynuyoruz, dışarıda çok güçlü rakiplerle karşı maçları kaybettik. Ama oyuncularım bugün geri adım atmadılar. Çok iyi bir takıma karşı maç kazandık. Bence ligin seyrinde sıralamadaki yerimizi belirleyecek bire bir rakiplerimizden bir tanesiyle oynadık. Seyircimizle iyi bir sinerji yakaladık. Bu galibiyeti seyircimize hediye ediyoruz."

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Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu! Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu! Antalyaspor maçının ardından Antalyaspor maçının ardından
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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