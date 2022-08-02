Kayserispor'da Kemen sakatlandı

Yukatel Kayserispor'un Fransız futbolcusu Olivier kemen sakatlandı. Önceki gün Yeni Malatyaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan ancak maçın 10.dakikasında sakatlanan Olivier Kemen'den iyi haber gelmedi. Maç oynanırken kendisini yere bırakan ve değişiklik yapılmasını isteyen Kemen'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

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