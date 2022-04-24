Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Aliağa Petkimspor: 78-93 - Son Dakika
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Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Aliağa Petkimspor: 78-93

24.04.2022 20:05
Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Aliağa Petkimspor: 78-93

SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Ali Serkan Emlek (xx), Hüseyin Çelik (xx)YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYE BASKET: Hollowell (x) 4, Upson (xxx) 16, German (xxx) 25, Lomazs (xx) 10, Sestina (x) 3, Hakan (xx) 7, Emircan (x) 1, Altan (x) 2, Thomas (xx) 5, Yiğitcan...

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Ali Serkan Emlek (xx), Hüseyin Çelik (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYE BASKET: Hollowell (x) 4, Upson (xxx) 16, German (xxx) 25, Lomazs (xx) 10, Sestina (x) 3, Hakan (xx) 7, Emircan (x) 1, Altan (x) 2, Thomas (xx) 5, Yiğitcan (xx) 5ALİAĞA PETKİMSPOR: Armand (xxx) 17, Perkins (xxx) 17, Thomas (xxx) 20, Sinan (xx) 7, Aldridge (xx) 7, Denmon (xxx) 16, Nusret (x) 2, Doğukan (x), Erol Can (xx) 7, Hakan (x)1'İNCİ PERİYOT: 16-30İLK YARI: 45-493'ÜNCÜ PERİYOT: 56-70

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıraları çok yakından ilgilendiren Ege derbisinde Aliağa Petkimspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'i mağlup ederek kurtuluş yolunda dev bir adım attı: 78-93. Maçın ilk periyodunda Armand ve Perkins'le üst üste 3 sayılık basketler bulan Petkimspor öne geçip farkı 14 sayıya kadar taşıdı. İlk 10 dakikada 30-16 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta iyi savunmayla rakibine 19 sayı şansı tanıyıp 29 sayı bulan Merkezefendi farkı eritti. Devre Petkimli Thomas'ın 2 sayılık isabetiyle 49-45 Aliağa temsilcisi lehine bitti.

Üçüncü periyotta Petkimspor oyuna yeniden ağırlığını koydu. Yabancılarının etkili oyunuyla farkı tekrar açan yeşil-beyazlılar, son periyoda yine 14 sayı farkla, 70-56 önde başladı. Son periyotta da etkili oyununu sürdüren konuk ekip salondan 93-78 galip ayrıldı. Petkimspor'da Thomas 20, Perkins ve geçen hafta Semt77 Yalovaspor önünde son saniye basketiyle takımını düşmekten kurtaran Armand 17'şer sayıyla oynadı. Ligde bu sonuçla iki takım da son haftaya 29 maçta 8'er galibiyetle, Bahçeşehir Koleji maçı ertelenen Yalovaspor'un birer galibiyet üzerinde girdi.


- Denizli
Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Aliağa Petkimspor: 78-93
Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Aliağa Petkimspor: 78-93
Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Aliağa Petkimspor: 78-93
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Mehmet Keseratar, Hüseyin Çelik, Serkan Emlek, Merkezefendi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Aliağa Petkimspor: 78-93 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Aliağa Petkimspor: 78-93 - Son Dakika
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