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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

19.01.2022 20:01
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Erhan GürselYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Upson 6, Emircan Koşut 14, Lucas 15, Serkan Menteşe, Lomazs 14, Hakan Yapar 11, Thomas Akyazılı 3, Sestina 15Bahçeşehir Koleji: Jones 22, Hall 22, Kartal...

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Erhan Gürsel

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Upson 6, Emircan Koşut 14, Lucas 15, Serkan Menteşe, Lomazs 14, Hakan Yapar 11, Thomas Akyazılı 3, Sestina 15

Bahçeşehir Koleji: Jones 22, Hall 22, Kartal Özırmak 11, Muhammed Mustafa Baygül 2, Hadi Özdemir, Ahmet Safa Yılmaz, Smith 3, Dekker 23, Oğuz Savaş 12, Solomon 9, Berkay Candan 3, Erkan Yılmaz 6

1. Periyot: 20-29

Devre: 49-61

3. Periyot: 72-98

ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftadan ertelenen müsabakada Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 113-89 yendi.

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Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi, Bahçeşehir, Pamukkale, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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