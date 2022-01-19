Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Erhan Gürsel
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Upson 6, Emircan Koşut 14, Lucas 15, Serkan Menteşe, Lomazs 14, Hakan Yapar 11, Thomas Akyazılı 3, Sestina 15
Bahçeşehir Koleji: Jones 22, Hall 22, Kartal Özırmak 11, Muhammed Mustafa Baygül 2, Hadi Özdemir, Ahmet Safa Yılmaz, Smith 3, Dekker 23, Oğuz Savaş 12, Solomon 9, Berkay Candan 3, Erkan Yılmaz 6
1. Periyot: 20-29
Devre: 49-61
3. Periyot: 72-98
ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftadan ertelenen müsabakada Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 113-89 yendi.
Kaynak: AA
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