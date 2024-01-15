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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda yendi - Son Dakika
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda 102-87 yenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, takımın ligdeki 5. galibiyetini önemli bir takıma karşı almasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aktaş, maç içerisinde yaşanan sakatlık ve sıkıntılara rağmen son dakikaya kadar iyi oynamayı başardıklarını belirtti ve takımının performansından memnuniyetini dile getirdi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray Ekmas\'ı deplasmanda yendi
15.01.2024 - 10:57,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda 102-87 yenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, takımın ligdeki 5. galibiyetini önemli bir takıma karşı almasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başantrenör Zafer Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray Ekmas karşısında çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Ligde bulundukları konum itibarıyla her maçı kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Aktaş, "Son haftalarda iyi ve güzel basketbol oynuyoruz. Topu paylaşıyoruz. Özellikle bireysel performanslarımızı hem savunma tarafında hem hücum tarafında üst seviyeye çıkardık. Bu sezon deplasmanda kazandığımız ikinci maç." ifadelerini kullandı.

Aktaş, maç içerisinde de çok fazla sakatlık ve sıkıntı yaşamalarına rağmen son dakikaya kadar iyi oynamayı başarabildiklerini de belirterek, "Ekibimi, arkadaşlarımı, oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Bizim için çok değerli galibiyet. İnşallah bundan sonra bizim için her maç final." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, Moses Wright'ın takıma çok değerli bir katkı verdiğini, Mason'un da özellikle son haftalarda liderlik vasıflarını sahaya yansıtmaya başladığına da dikkati çekti.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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