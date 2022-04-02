Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 96-100 - Son Dakika
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 96-100

02.04.2022 15:39
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 96-100

SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Ali Köseoğlu (xx)YUKATEL MERKEZEFNEDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell (xx) 8, Upson (xxx) 22, German (xxx) 34, Lomazs (xxx) 20, Hakan (x) 3, Sestina (x) 2, Emircan (xx) 6, Altan (x), Yiğitcan (x), Thomas (x)...

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Ali Köseoğlu (xx)

YUKATEL MERKEZEFNEDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell (xx) 8, Upson (xxx) 22, German (xxx) 34, Lomazs (xxx) 20, Hakan (x) 3, Sestina (x) 2, Emircan (xx) 6, Altan (x), Yiğitcan (x), Thomas (x) 1TÜRK TELEKOM: Perez (xxx) 22, Clemmons (xxx) 12, Erdi (x), Samet (xxx) 22, Dawkins (xxx) 30, Ellis (x) 3, Johnson (xx) 5, Dorukhan (x) 3, Can Uğur (x) 2, Berk (x) 11'İNCİ PERİYOT: 24-19İLK YARI: 39-433'ÜNCÜ PERİYOT: 60-63

NORMAL SÜRE: 83-83

ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde üst üste ikinci yenilgisini Türk Telekom'a normal süresi 83-83 biten maçta uzatmada 100-96 yenilerek aldı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ev sahibine German'ın 34 sayısı yetmezken konuk ekipte Dawkins 30, Perez ve Samet 22'şer sayıyla oynadı. Bu skorla Merkezefendi, 25 maçta 8 galibiyette kalırken, Türk Telekom galibiyet sayısını 11'e çıkardı.

Maça Hollowell ve German'ın 5 sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibine konuk ekip Dawkins'le yanıt verdi. German ve Lomazs'ın etkili oyunuyla yeniden öne geçip farkı 7 sayıya kadar çıkaran Merkezefendi, ilk periyodu 24-19 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili oyunla 24 sayı bulup rakibine 15 sayı şansı tanıyan Terk Telekom, üstünlüğü yakalayıp devreyi 43-39 önde tamamladı. İki tarafın birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyot 63-60 Türk Telekom lehine sonuçlandı. Telekom, çekişmeli geçen son periyotta Perez'in üçlüğüyle son 1 dakikaya 81-79 önde girdi. Mola dönüşü Lomazs'ın serbest atışlarıyla son 28 saniyede oyuna 81-81 eşit geldi. Telekom, Perez'in bitime 9 saniye kala 2 sayılık basketiyle yeniden 83-81 üstünlüğü buldu. Mola alıp oyuna kenardan başlayan Merkezefendi, German'ın turnikesiyle skoru 83-83'e getirdi. Türk Telekom, Johnson'la son hücumu kullanamayınca maç uzatmaya gitti. Uzatmada Dawkins ve Perez'le kritik 3 sayılık basketler bulup tekrar üstünlüğü yakalayan konuk ekip salondan 100-96 galip ayrıldı.


- Denizli
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Fatih Arslanoğlu, Yener Yılmaz, Türk Telekom, Merkezefendi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 96-100 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 96-100 - Son Dakika
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