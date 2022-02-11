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Yukatel Merkezefendi'den transfer hamlesi - Son Dakika

Yukatel Merkezefendi'den transfer hamlesi

11.02.2022 11:20
Yukatel Merkezefendi'den transfer hamlesi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 1997 doğumlu, 1.83 m boyundaki Amerikalı guard Eugene German ile anlaştığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 1997 doğumlu, 1.83 m boyundaki Amerikalı guard Eugene German ile anlaştığını açıkladı. 2021-22 sezonuna Yunanistan 1'inci Ligi ekiplerinden Ionikos Nikaias'da başlayan German, Europe Cup'ta 6 maçta 22,5 sayı, 4,5 ribaund ve 3,33 asist ortalamalarını yakaladı. Sezona başladığı oyun kurucu Adam Smith'le yolunu ayırıp Kalin Lukas ile anlaşan Merkezefendi Belediyesi, Lukas ile de sözleşmenin feshi için görüşmelerini sürdürüyor.

MAÇ BİLETLERİ 10 TL

Öte yandan pazar günü saat 15.30'da Beşiktaş'ı kendi evinde ağırlayacak olan Denizli temsilcisinde tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu. Kulüp Başkanı Veli Deveciler, evlerindeki maçlarında seyirci desteğine güveniyor. Deveciler, "Tüm oyuncularıma ve teknik ekibe güvenim tam. Bu maçlarda seyircimizle birlikte harika bir atmosfer yaratıp, Denizli'nin kendi sahasında maç kaybetmeyeceğini göstereceğiz. En başta birlikte olabilirsek daha sonra başarının tadını da birlikte çıkartabiliriz" dedi.


- Denizli
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Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Yunanistan, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi'den transfer hamlesi - Son Dakika Spor


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