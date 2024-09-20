Yukatel Merkezefendi, Yunan ekibe yenildi

Spor

Basketbol İzmir'de düzenlenen Pınar Cup 2024'ün ikinci maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Yunan ekibi Promitheas Patras'a 101-87 yenildi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 31-21 önde tamamlayan Promitheas Patras, soyunma odasına da 51-45 üstün gitti. Yukatel Merkezefendi Belediyesi üçüncü periyodu 74-73 önde bitirmesine rağmen son periyotta daha etkili olan Yunan temsilcisi müsabakadan 101-87 galip ayrıldı.

Turnuva yarın saat 15.30'daki Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi maçıyla tamamlanacak.